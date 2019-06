Piscicultura O MS no Campo destaca o avanço nas obras da Tilabrás, em Selvíria, uma das maiores do ramo da piscic

O programa MS no Campo desta semana destaca a visita do governador Reinaldo Azambuja às obras da Tilabrás. A empresa, uma das maiores no ramo da piscicultura no País, promete colocar Mato Grosso do Sul no topo do raking de produção de peixes.

O programa traz também uma entrevista com o presidente da empresa Tilabrás Nicolas Landout. Ele falou sobre capacidade de produção da empresa, geração de empregos e expectativas sobre a parceria com o governo do Estado.

Outro destaque do programa é a entrevista com o Doutor José Eduardo Marcondes Almeida, Pesquisador científico do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, da Agencia Paulista de Tecnologia do Agronegócio que esteve em Campo Grande palestrando no Simpósio sobre o Controle Biológico de Pragas, realizado pela SEMAGRO, na última semana.

A redução do uso de produtos fitossanitários químicos nas lavouras é uma tendência irreversível, por isso a importância das discussões em torno do controle biológico de pragas.

O programa ainda traz detalhes sobre a posse do novo diretor presidente da Iagro/MS, Daniel de Barbosa Ingold, as reportagens de Paulo Yafusso e Karla Tatiane, e a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).