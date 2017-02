Declaração "O número de UTIs dobrou e melhoras no atendimento" em MS, diz Governador "Durante inauguração de ala terápica no Hospital da Cassems"

A ampliação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul foi destaque no discurso do governador Reinaldo Azambuja durante inauguração da UTI Cardiológica do Hospital da Cassems, em Campo Grande. Nesta segunda-feira (20), o governador disse que o número de UTIs em Mato Grosso do Sul dobrou nos últimos dois anos, refletindo na melhora da qualidade do atendimento prestado à população.

“Colocamos 10 leitos de UTI no Hospital da Vida, em Dourados; 10 no hospital de Nova Andradina; e 20 no Hospital de Câncer de Campo Grande. Por meio de parceria entre a Prefeitura da Capital e o Governo do Estado, colocamos leitos de UTI na Maternidade Cândido Mariano, e em março vamos inaugurar mais 10 em Ponta Porã”, falou.

“Estamos investindo na Santa Casa de Corumbá, ampliando 42 novos leitos. Nos próximos dias vamos dar ordem de serviço para a construção do Hospital Regional de Três Lagoas e também tem o Hospital Regional de Dourados”, completou. Segundo Reinaldo, a lógica de investimento em saúde do Governo tem como objetivo fixar o serviço de alta e média complexidade em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o sistema de saúde.

Reinaldo pontuou ainda que todos os investimentos citados foram em leitos de UTI com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

UTI Cardiológica da Cassems

O Hospital da Cassems em Campo Grande inaugurou os 10 leitos de UTI Cardiológica quatro meses depois de começar a funcionar. Segundo o presidente da Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul, Ricardo Ayache, a procura dos segurados tem sido grande.

“Em quatro meses de funcionamento do hospital foram mais de 12 mil consultas no pronto atendimento, 1 mil cirurgias e 1,6 mil internações. Por isso verificou-se a necessidade de ampliação de leitos”, falou ao citar o Governo do Estado como um dos patrocinadores da Cassems.

Ainda segundo Ayache, cerca de 200 mil servidores públicos estaduais são segurados pela instituição, 81 mil deles vivem em Campo Grande