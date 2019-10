Hortas urbanas O Projeto que irá implantar 200 hortas urbanas na Capital é destaque no MS no Campo

Com as 200 hortas urbanas que serão implantadas em Campo Grande, o Governo do Estado espera transformar vazios urbanos em fonte de alimento, além de gerar renda e aprendizagem para comunidade.

O MS no Campo ouviu o governador Reinaldo Azambuja, que participou do lançamento do projeto na Escola Municipal Professor Fauze Scaff Gattass Filho, no bairro Nova Campo Grande. Ele afirmou que a idéia deve ser copiada por outros municípios.

Nesta edição de número 114 o secretário da Semagro, Jaime Verruck volta a conversar com a gente. Desta vez falando sobre os fatores que contribuíram para que Mato Grosso do Sul apresentasse um bom desempenho na geração de empregos. Destaque para o setor de Agropecuária, que foi o que gerou mais empregos, com 342 novas vagas preenchidas, seguido do Comércio, Construção Civil e Serviços.

O programa traz os detalhes do discurso do novo presidente do Incra, o economista Geraldo de Melo Filho. Ele tomou posse na quinta-feira (17), e considera como um grande desafio destravar os processos de regularização fundiária no país.

Esta edição do MS no Campo também traz ainda reportagens de Karla Tatiane, Mireli Obando e Paulo Yafusso.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes e edição de Fernando Blank. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro.