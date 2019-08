TECNOLOGIA O que é Lead Scoring? Definição bem sucinta do que é um lead pode ser a de que ele é o cliente em potencial do seu negócio

Hoje em dia uma palavra está no vocabulário de qualquer empreendedor, não importa se esse empreendedor é o proprietário de uma loja física ou de uma loja virtual. Essa palavra é “lead”.

A regra é simples: quem se aventurar no Marketing Digital vai ter que saber como atrair e nutrir leads. Mas afinal, quem são então esses tais de leads?

Uma definição bem sucinta do que é um lead pode ser a de que ele é o cliente em potencial do seu negócio. Em suma, ele é a pessoa que visitou o seu blog ou site e se interessou pelo que você tem para a oferecer.

Mais aí um motivo para você investir na sua presença digital, pois na era da informação, é na internet que os leads vão encontrar você e é ali mesmo que já começa um bom atendimento a esses potenciais clientes.

LEAD SCORING – AJUDA PARA SEGMENTAR

Segmentar é um dos verbos mais conjugados por quem vai elaborar uma estratégia de Marketing Digital. Não por acaso, a criação de personas aparece como uma boa opção para quem quer segmentar e entender cada vez mais o seu perfil de público.

Nesse caso, a segmentação dos leads é importante, pois por mais que eles façam parte do seu público-alvo, há diferenças entre eles. Um exemplo disso são os leads que chegam até você via uma landing page, bem como aqueles que chegaram pela sua página do Facebook.

Em tais casos, a abordagem aos leads deve ser diferenciada. Por isso, para facilitar a segmentação dos leads, é importante encontrar maneiras de classificá-los. Nesse caso o Lead Scoring serve como uma bela ajuda.

O lead scoring é, de uma forma bem resumida, uma maneira de classificar os seus leads utilizando uma pontuação. Esses pontos servem para definir quais deles estão aptos para efetuar a ação de compra.

A partir do momento que um lead ganha uma pontuação que for considerada boa conforme o seu planejamento, ele passa a fazer parte do seleto grupo que está pronto para uma tentativa de fechar negócio.

Esses pontos são determinados tendo como parâmetro o perfil do lead comparado com as características da persona do seu empreendimento. Ações durante jornada de compra também auxiliam para determinar a pontuação.

Dessa maneira, quanto mais próximo o perfil do lead for da sua persona previamente definida, maior será a pontuação dele.

Alguns dos critérios para analisar as ações dele compreendem atitudes como o download de materiais que você disponibiliza, respostas a questionários, preenchimentos de formulários e capacidade de interação.

Todos esses detalhes auxiliam para aumentar a pontuação do lead, pois denotam que ele demonstrou interesse verdadeiro no seu conteúdo.

COMO REALIZAR SEU LEAD SCORING

Técnologia de comunicação e venda. Foto: Reprodução/Web

Uma das maneiras para acompanhar o seu lead é utilizar o recurso do e-mail marketing. Sendo assim, não dispense algumas ferramentas apropriadas para esse objetivo.

Uma delas é a E-goi, que auxilia na gestão, na organização da lista de clientes e no envio das mensagens. Essa ferramenta apresenta diversos recursos e é disponibilizada gratuitamente e em planos mais avançados.

Outra ferramenta que vai auxiliar você no Lead Scoring é a RD Station, que é uma das conhecidas quando o assunto é automação de Marketing.

Sabendo disso, vamos ver a seguir algumas ações para você realizar um eficiente Lead Scoring.

ESTIPULE QUEM É QUEM

Existem dois tipos de leads, um deles é o MQL e o outro é o SQL. O primeiro são os Marketing Qualified Leading. Eles precisam ser preparados pelo marketing, já o segundo (Sales Qualified Lead) são aqueles que estão prontos para as vendas.

DADOS DA SUA BASE DE LEADS

Em seguida é importante contar com dados que você já tem sobre a sua base de leads. O objetivo é fazer uma boa classificação e determinar a pontuação que cada um vai obter.

Por isso, é importante dividir a sua avaliação em dois tipos de dados principais: os demográficos e os comportamentais.

Os dados demográficos compreendem informações como idade, profissão, hábitos de consumo, desejos, necessidades, enfim, tudo o que a sua persona já indica.

Já os dados comportamentais se referem o quanto o lead interage com o seu negócio. Nesse caso, veja se esse lead já baixou algum conteúdo seu ou se assina a newsletter. Tais dados informam sobre o nível do interesse que o lead tem por você.

PADRONIZE A PONTUAÇÃO

Foto: Reprodução/Web

As ações dos leads, ou a característica demográfica positiva apresentada por ele, deve ter uma pontuação. Porém, os pontos não devem ser determinados de forma aleatória.

Aquilo que for mais relevante conduz o lead mais para baixo no funil e deve ganhar uma pontuação mais alta, enquanto atividades menos importantes vão adquirir notas mais baixas.

Dessa maneira, os leads não serão classificados como prontos apenas pela quantidade de ações positivas que realizam. Isso confere mais precisão para o Lead Scoring.

CONCLUSÃO

Se os leads são importantes, a segmentação deles também é, pois dessa maneira você terá uma noção mais exata para saber quais estão preparados para ação de vendas.

Portanto, adote o Lead Scoring para o seu negócio e tenha um melhor gerenciamento dos seus leads.