'Ex-presidente' Obama e Michelle serão produtores de filmes e séries da Netflix "A Netflix não revelou se já há algum projeto em andamento"

Barack Obama e Michelle Obama, ex-presidente e ex-primeira-dama dos Estados Unidos, vão produzir filmes e séries para a Netflix. O acordo de vários anos foi anunciado ontem, segunda-feira (21) pelo serviço de streaming.

A Netflix não revelou se já há algum projeto em andamento, mas segundo nota no Twitter, os Obamas vão produzir séries roteirizadas, séries sem roteiro, séries-documentário, documentários e filmes de longa-metragem.

Em março de 2017, o casal Obama assinou um acordo editorial de valor recorde com a Penguin Random House, que prevê um livro de cada um. Segundo o jornal "Financial Times", a editora, que não falou em números, teria oferecido mais de US$ 60 milhões para garantir os direitos de ambas as obras.