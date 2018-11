Cidade do Natal Obra em Cidade do Natal oferecerá novo centro de eventos na Capital Local está sendo preparado para edição 2018 que começa dia 8

ada em mais de R$ 2 milhões a Prefeitura de Campo Grande vai começar a construção permanente da Cidade do Natal, a estrutura de alvenaria será feita no mesmo local, no Parque das Nações Indígenas, nos altos da Avenida Afonso Pena.

O projeto vem desde o ano passado e deveria estar pronto este ano, mas de acordo com o prefeito da Capital, Marcos Trad, a obra total só deve ser concluída em 2019.

“Ficou para o ano que vem. É um valor que a gente está arrumando com o ministro Marun (Carlos Marun) para reformar definitivamente toda Cidade do Natal”, destacou Trad.

Conforme o Diário Oficial de Campo Grande, este ano a administração municipal vai gastar R$ 456.510,94 para revitalizar as estruturas de madeira que são usadas como quiosque para venda de alimentos e bebidas, além da casa do Papai Noel.

Questionado sobre o valor, cerca de R$ 60 mil a mais usado em 2017, sendo que foram R$ 396 mil para reforma e decoração do local, o prefeito informou que está incluída a construção de parte da obra definitiva.

“Ao todo serão mais de R$ 2 milhões para fazer tudo. Nós já temos um convênio de quatro anos com o Governo do Estado e estamos esperando do Governo Federal. A verba será da União, com parceria do Estado e do município”, disse sem detalhar como será a contrapartida do Executivo estadual.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, relatou que este ano serão feitos os pergolados e a cobertura de vidro.

“Será feito com estrutura metálica e cobertura em vidro. Os banheiros não serão feitos agora, apenas postes metálicos e a cobertura. Com esse valor vamos reformar, refazer boa parte daquelas casas, reparos nos pisos. Porém, mais de 50% do valor total dos R$ 456 mil é do que ficará permanente. O Estado concordou com a construção permanente, mas não tem nada fechado de contrapartida, ainda. A área é do Estado”, explicou.

ILUMINAÇÃO

Além da reforma, a prefeitura ainda fez um contrato de R$ 578.536,45 para a decoração que deve ser feita na Cidade do Natal, nas avenidas Afonso Pena, Mato Grosso e Duque de Caxias. O valor desse ano é bem superior ao usado em 2017 quando o contrato foi de R$ 147.898,40 e atendeu somente a Avenida Afonso Pena. São R$ 460.638,05 a mais.

Estão previstos itens decorativos como estrelas gigantes, árvores iluminadas e festões aramados, além de iluminação em vergalhões que estão sendo feitas em parceria com a oficina da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) e a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

Os maiores enfeites serão instalados na sede da prefeitura e na própria Cidade do Natal, onde a árvore de Natal terá seis metros de altura e uma estrela em sua ponta com LED para projeção de imagens. De acordo com o contrato assinado, a empresa responsável apagará as luzes em 6 de janeiro de 2019 e terá até o dia 27 do referido mês para retirar todas as decorações.

A diretora da Planurb, Berenice Domingues, tem trabalhado com duas arquitetas e a equipe da agência para reaproveitar o material utilizado no ano passado, além de alguns que ficaram de gestões anteriores.

“Nós estamos responsáveis pela vias, canteiros e rotatórias. A intenção em intercalar a iluminação dos postes da Afonso Pena, com um sim e um não, mas vamos avaliar a possibilidade. Vamos colocar dos altos até o aeroporto, como o prefeito pediu. Por nossa conta vamos iluminar a Maria Fumaça, que foi inaugurada este ano na Avenida Calógeras. Vamos levar decoração para as sete regiões urbanas da Capital e para os dois distritos, Anhanduí e Rochedinho”.

Segundo a arquiteta Catiana Sabandin, da Central de Projetos da administração municipal, a decoração da Cidade do Natal, além da iluminação, deve ser feita com a parceria privada.

PEÇA

As rotatórias escolhidas para receber iluminação são as das avenidas Nelly Martins (Via Parque) com a Mato Grosso; Gury Marques com Dr. Olavo Vilella de Andrade; Eduardo Elias Zahran com Rua Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com Amaro Castro Lima; Mato Grosso com Hiroshima e Guaicurus com Rua Lagoa da Prata.

Os entroncamentos selecionados foram os das avenidas Euler de Azevedo com Presidente Vargas e da Capital com Coronel Antonino. Já os canteiros previstos são da Avenida Gury Marques; no Distrito de Anahanduí; Avenida Ministro João Arinos com a Rua da Carioca; e nos cruzamentos das avenidas Senador Filinto Müller com Senador Antônio Mendes e Lúdio Martins Coelho com Petrópolis