Obras do projeto A Arte Transforma da UCDB estarão presentes na Semana nacional de museus

Obras do projeto A Arte Transforma da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) estarão presentes, de 14 a 18 de maio, às 19h, da 17ª Semana Nacional de Museus que será realizado na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3.015, em Campo Grande. O evento é uma realização da Prefeitura de Campo Grande e do Governo de Mato Grosso do Sul.

“Estaremos presentes com as obras dos orelhões coloridos, da árvore da não vida, dos bancos e uma nova exposição”, destacou o coordenador da Área de Cultura e Arte da UCDB, professor Roberto Figueiredo. Também estará participando o grupo musical da UCDB, Aves Pantaneiras.