OCB OCB realiza 6° seminário de lideres em Campo Grande Entre os temas abordados o clima econômico pós-eleições

O 6°seminário de lideres realizado pela OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) nesta sexta-feira (30) teve como objetivo de celebrar as cooperativas do Estado, e às conquistas obtidas durante este ano. O evento reuniu diversos dirigentes, cooperados, colaboradores e lideranças do setor.

Com a finalidade de formação de lideres, os assuntos predominantes sobre o sistema sindical, cooperativismo e produtor rural. As palestras foram voltadas para o cenário econômico do país pós-eleições. Em 2018, a OCB-MS teve mais de 7 mil alunos beneficiados, e o evento foi para comemorar esse número.