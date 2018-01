Odilon participa de debate na Câmara de Ribas do Rio Pardo

O pré-candidato do PDT ao governo do estado, juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, participa nesta sexta-feira, 12 de janeiro, de um debate na Câmara de Vereadores de Ribas do Rio Pardo, município localizado a 90 km de Campo Grande.



O evento, organizado pelo vereador Paulo da PAX (PR), começa às 19 h e discutirá temas de interesse da população e atualmente em destaque na mídia, como a reforma da previdência e os efeitos da corrupção sobre a vida do cidadão brasileiro.