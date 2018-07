Odontólogos conquistam vitória em negociação salarial, em CG

Manhã de vitória para o Sioms – Sindicato de Odontologistas de Mato Grosso do Sul, com a aprovação do reajuste de 3,04% no base e plantão, mais incorporação de R$ 1.070,00 de produtividade SUS-PSF para os profissionais que trabalham 40 horas e gratificação de R$ 250,00 aos que trabalham 20h, no município de Campo Grande.

Durante a negociação, o executivo municipal percebeu, por meio dos argumentos do SIOMS, a necessidade de valorizar os odontólogos da rede e aceitou as reivindicações. "Estamos satisfeitos pelo fato do prefeito e equipe atenderem nossa categoria", afirmou Dra. Marta, presidente do SIOMS.

A aprovação aconteceu na Sessão da Câmara de Vereadores, após a Assembleia da categoria realizada na noite de ontem (11/07). “Os odontólogos aprovaram a proposta que foi encaminhada do Executivo Municipal para a Câmara e encerrou o estado de greve em que estávamos, durante o período de negociação”, destacou a presidente do Sioms.

Para Dra. Marta Brandão, a aprovação do reajuste é uma grande vitória da categoria. “Mais uma vez prevaleceu a união e a luta pelos odontólogos. Nosso Sindicato tem trabalhado para que as vitórias sejam frequentes e que os profissionais da odontologia sejam valorizados e reconhecidos. Agora é partir para novas lutas”.