Oficina de férias Oficina de férias tem atividades lúdicas organizadas por psicólogas em Campo Grande

Férias é sinônimo de alegria, de diversão, de descanso, de lazer e de pensamentos bons. Mas você sabia que toda essa energia positiva pode ser amparada por atividades lúdicas que proporcionam o desenvolvimento da personalidade infantil? Pensando nisso, um grupo de psicólogas de Campo Grande (MS) criou uma oficina de férias com atividades de potencialização para crianças, que utilizam estímulos da consciência socioambiental e corporal, formação de valores, de hábitos sustentáveis, da construção coletiva sobre alimentação e de manifestação de ideias.

Com esse objetivo, a organização Essence vai promover neste mês de janeiro a tradicional Oficina de Férias, intitulada "Atividades de Potencialização Para Crianças", para deixar o verão da meninada ainda mais divertido, com a mistura de aprendizado e brincadeiras. A ação acontece nos dias de 16 à 19 de janeiro, das 13h30 às 17h, na Livraria Le Parole, que fica na rua Euclídes da Cunha, número 1126, no bairro Jardim dos Estados. O espaço é adaptado e assegurado para auxiliar os processos intelectuais, emocionais e relacionais dos pequenos entre 4 e 11 anos.

Programação

No primeiro dia será realizada a "Oficina de Slime". "Fazer o próprio slime é uma atividade que tem efeitos terapêuticos, ao criarem, os pequenos exercitam sua paciência, estimulam sua imaginação e criatividade e contribuem com o desenvolvimento motor e cognitivo, raciocínio, visão, sensorialidade, entre outras funções. Além disso, estimula as atividades manuais e a troca de experiência em grupo", explica a psicóloga Laynara Vilagra, um das organizadoras do projeto.

Já o segundo dia será a “Hora da Jardinagem”, onde os participantes conhecem a importância da valorização do meio ambiente e se identificam como parte integrante e agente de promoção do desenvolvimento sustentável, por contato com plantas, que ajudam na formação de valores. No terceiro dia acontece a oficina “Mãozinhas que Produzem”, para trabalhar a motivação, persistência e a criatividade através da autonomia e da valorização pessoal diante dos objetos criados que ajudarão a conscientização de forma educativa, lúdica e efetiva por meio de pinturas, dobraduras, recorte e colagem, confecção de brinquedos alternativos, entre outros.

Por último, no quarto dia, “Vamos Mexer e Estimular a Imaginação”. "Com seu próprio esquema corporal, a intenção é permitir a compreensão da forma como a criança toma consciência do seu corpo, por meio de brincadeiras e entretenimentos, manifestação de ideias e sentimentos através de contação de história e roda de conversa que possibilitam o desenvolvimento da imaginação e do pensamento crítico", revela a psicóloga Thamyres Ribeiro, outra organizadora do evento. Vale lembrar que em todos os dias serão oferecidos lanches para as crianças.

É importante ressaltar que a oficina "Atividades de Potencialização Para Crianças" foi homenageada em 2018 pela Câmara Municipal de Campo Grande com uma moção de congratulação pelos serviços realizados e que todas as profissionais envolvidas no projeto são devidamente registradas no Conselho Regional de Psicologia (CRP). Mais informações e inscrições podem ser solicitadas pelo telefone (67) 99226-0351 ou pelo e-mail contato@essencesaude.com.br. As vagas são limitadas. São apoiadores da iniciativa: Livraria Leparole, Malú Pessota Fotografia, Casa de Bolos, Livromat Livraria e Papelaria, Elisa Lacerda, Boutique da Festa e Lelê Pipoquê Pipocas Gourmet.

Sobre a Essence

A ESSENCE é uma organização focada em resultados. Seu diferencial é o desenvolvimento de um trabalho norteado pelo viés da saúde, tanto de pessoas quanto de negócios. Uma empresa que nasceu da idealização de quatro mulheres psicólogas e empreendedoras na cidade de Campo Grande – MS, a partir da necessidade de promoção de saúde de uma forma diferente do que a população já está habituada.

Pessoas saudáveis constroem negócios saudáveis, passando assim a olhar para uma força de trabalho que é benéfica em sua totalidade. Através de consultoria, assessoria, serviços especializados em psicologia, cursos e palestras, a ESSENCE contempla aquilo de mais elementar, mais autêntico, a mais importante característica de um ser, que é a sua essência.