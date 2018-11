Criançada Oficina de pintura e cineminha são opções do final de semana para a criançada No sábado (10), haverá em Campo Grande a oficina “A pintura de Basquiat”, que estimula a prática da pintura mural e conceitos da arte do grafite

Tem Cine Clubinho e oficina de pintura na programação que o Sesc Cultura montou para este sábado, 10, em Campo Grande. Às 15h30, haverá a oficina “A pintura de Basquiat”, que vai estimular a criança com a prática da pintura mural e conceitos da arte do grafite, inspirada no estilo do artista americano Jean-Michel Basquiat.

Podem participar crianças de a partir de 4 anos, acompanhadas de um responsável. O material necessário é: 1 caixa de tinta guache; 1 pincel nº 6; 1 pincel nº 18; paninho para limpar os pincéis; 1 lápis e uma borracha.

Na sequência, às 17h30, o Cine Clubinho exibe “O grilo feliz e os insetos gigantes”. Grilo Feliz segue compondo suas músicas, para alegria dos habitantes da floresta, e agora deseja gravar um CD. Porém a descoberta de fósseis de insetos gigantes faz com que ele se envolva em uma inesperada aventura, que o obriga a enfrentar um bando de perigosos louva-deuses comandados por Trambika.

Corumbá – Em Corumbá a diversão começa já na quinta, 8, às 17 horas “Eu e meu guarda-chuva”, com reprise no sábado, 10, às 18 horas.

O longa conta a história de Eugênio, um garoto de 11 anos que jamais se separa do guarda-chuva herdado de seu avô. No último dia de férias ele e Cebola, seu melhor amigo, precisam entrar na sombria casa onde fica sua nova escola. O motivo é para resgatar Frida, a grande paixão de Eugênio, que foi sequestrada pelo fantasma do Barão Von Staffen.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms