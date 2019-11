Furto Oficina some com peças novas compradas por cliente e acaba denunciada por furto Vítima disse que mecânicos colocaram peças usadas em seu veículo

Jovem de 21 anos procurou a Polícia Civil depois de ser supostamente enganado por uma oficina de motos de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência registrado nesta quarta-feira (13) na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, os mecânicos colocaram peças velhas no veículo da vítima.

O rapaz explicou que levou sua Honda Fan para manutenção na empresa localizada no Jardim Santo Amaro. Ele havia comprado peças novas por conta própria e as entregou para os reparos. No entanto, ao receber o veículo, constatou que haviam sido usadas apenas peças velhas.

Além disso, era para ser trocada somente a parte de cima do motor, mas os mecânicos desmontaram a moto inteira sem necessidade. A vítima chegou a questionar o responsável pela oficina sobre o paradeiro das peças novas que havia entregado, mas não obteve respostas. Por este motivo, denunciou a oficina por furto.