COXIM Oitava cobra é capturada em residência, em 15 dias

Nesta sexta-feira (15), policiais militares ambientais capturaram uma serpente em uma residência, em área urbana, em Coxim. É a oitava serpente capturada em residência em 15 dias no município.

O proprietário da casa acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental), quando avistou o animal na varanda da casa.

A serpente surucucu-do-pantanal (Hydrodynastes gigas), que não é peçonhenta, foi capturada pela PMA, colocada em uma caixa de contenção e, como não apresentava ferimentos, foi solta no seu habitat natural.

Conforme a PMA, o animal tinha 2,5 m de comprimento.

OUTRAS SERPENTES

No dia 31, duas serpentes peçonhentas do gênero Bothrops (Jararaca), de duas espécies diferentes, uma delas conhecida como boca-de-sapo, tinham sido capturadas, quando localizadas embaixo de uma máquina de lavar na área de serviço de uma residência na cidade.

No dia 4 de fevereiro foi capturada uma serpente também do gênero Bothrops (Jararaca), e igualmente no perímetro urbano.

No dia 7 desse mês uma serpente da espécie caninana (Spilotes pullatus), foi capturada em uma chácara no perímetro urbano. O proprietário da chácara acionou a PMA, quando avistou o animal no madeiramento do telhado de sua residência.

A quinta serpente foi capturada no último dia 10 no quintal de uma residência no perímetro urbano. O animal estava em uma árvore próximo a casa do comunicante. A serpente não era peçonhenta.

O sexto caso ocorreu no dia 12 à noite, quando uma serpente foi capturada dentro da sala de aula em escola da zona rural no município. O responsável pela escola acionou a PMA, quando avistara o animal (serpente do gênero Bothrops -Jararaca).

Ontem (14) pela manhã foi capturada a sétima serpente em frente a uma residência no perímetro urbano. Todas as serpentes capturadas por não apresentarem ferimentos, foram soltas no seu habitat natural.