Tragédia Oito mortos, incluindo quatro crianças, em explosão de gás no Sul da Polônia

Oito pessoas, incluindo quatro crianças, morreram numa explosão de gás que destruiu na quarta-feira à noite uma casa numa estação de esqui no Sul da Polónia, indicaram esta quinta-feira as autoridades locais num novo balanço do incidente

Em declarações à imprensa, o prefeito da Silésia, Jaroslaw Wieczorek, manifestou-se consternado por ter de anunciar a descoberta de novas vítimas, sobretudo por se tratar de crianças.

Antes, as autoridades tinham dado conta de quatro mortos e quatro desaparecidos na explosão na localidade de Szczyrk.

Falando no local do acidente, Wieczrek disse que as oito vítimas mortais deverão ser “o balanço final”, mas que as equipas de socorro vão continuar as buscas.

Cerca de 200 pessoas participaram na procura entre os destroços fumegantes. À explosão seguiu-se um incêndio.

O distribuidor local de gás PSG disse que a explosão foi precedida por uma queda de pressão numa conduta de gás, o que poderia indicar que foi perfurada acidentalmente durante os trabalhos em andamento nas proximidades.