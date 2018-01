Saúde Oito tratamentos de câncer que seu plano terá que cobrir em 2018 Caso o convênio recuse, a multa prevista é de R$ 80 mil para cada negativa

AAgência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualiza a lista de procedimentos obrigatoriamente cobertos por planos de saúde a cada dois anos. Dos 18 medicamentos incluídos no rol para 2018, oito são voltados para o câncer. Caso o convênio recuse, a multa prevista é de R$ 80 mil para cada negativa.“Mesmo com algumas drogas importantes tendo ficado de fora, achamos a lista maior do que o esperado. Não estamos 100% felizes, mas estamos menos tristes”, afirmou o oncologista Gustavo Fernandes, diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e chefe do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

O site 'Metrópoles' divulgou uma lista com os 8 medicamentos do ramo da oncologia que seu plano precisará cobrir neste ano:

1. CRIZOTINIBE: relacionado ao tratamento de câncer de pulmão.

2. DABRAFENIBE: voltado a pacientes adultos com melanoma irressecável ou metastático com mutação BRAF V600

3. ENZALUTAMIDA: relacionado ao câncer de próstrata

4. EVEROLIMO: para tumores localizados no estômago, intestino, pulmão ou pâncreas

5. AFATINIBE: voltado ao tratamento de câncer de pulmão avançado

6. RUXOLITINIBE: medicamento relacionado ao câncer no sangue, ou mielofibrose

7. IBRUTINIBE: relacionado a leucemia linfocítica

8. TRAMETINIBE: trata de melanoma não ressecável ou metastático com mutação BRAF V600