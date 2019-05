PRF "Olheiro" que vigiava posto da PRF para ajudar contrabandistas é preso Rapaz recebia salário para auxiliar na passagem de cigarros

Rapaz de 22 anos foi preso após ser flagrado fazendo servido de "olheiro", que consistia em observar a movimentação no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e relatar a suspeitos que faziam contrabando de cigarro, em Naviraí.

Flagrante aconteceu nessa segunda-feira (29). O suspeito estava em uma propriedade rural próximo ao posto policial no km 130 da BR-163 e os policiais o avistaram em atitude suspeita.

Foi solicitado apoio da Polícia Militar para realizar a abordagem do rapaz, que, ao perceber a movimentação policial, tentou fugir correndo em meio a plantação, jogando um celular no pasto. Ele foi alcançado e detido poucos metros do local onde fazia a observação.

Após abordagem, o suspeito informou que era pago mensalmente para fazer o trabalho de olheiro, relatando toda a movimentação no posto policial para auxiliar a passagem de cigarros.

No local, foram apreendidas uma cadeira na qual ele ficava sentada durante o serviço e uma moto usada no deslocamento até o local. O celular jogado na mata não foi encontrado.

O homem foi preso e encaminhado, junto com os objetos apreendidos, para a Polícia Federal em Naviraí.