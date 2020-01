LAMENTÁVEL Onça-pintada é encontrada morta em MS com sete perfurações O bicho está morto no local desde domingo

Onça foi encontrada morta no Pantanal e PMA vai verificar o caso. Foto: Instituto Homem Pantaneiro

Onça-pintada encontrada morta nessa terça-feira (7) na Serra do Amolar, em Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense, com sete marcas de perfurações. “Foi avistada no domingo e o primeiro técnico que esteve em contato com ela identificou sete perfurações”, afirmou o presidente do Instituto Homem Pantaneiro Ângelo Rabelo, ao site Campo Grande News.

Equipe Polícia Militar Ambiental (da PMA) e biólogo vão até o local. “Vamos fazer um esforço para resgatar o animal. É um fato lamentável, um alerta para começar o ano mais atento para não ter mais perdas”, diz Rabelo.

Um projeto batizado “Felino Pantaneiro” rastreava o animal morto por meio de coleira, o projeto de acordo com o Instituto, visa proteger animais por meio de monitoramento e uso de imagens fotográficas.

“A gente está fazendo um esforço grande, monitorando essa população que é uma das últimas grandes populações do mundo ainda em ambiente natural. Isso representa uma agressão muito forte”, afirmou o presidente do Instituto.

A PMA informou hoje ao Campo Grande News que enviou equipe ao local para verificar o fato.

Fonte: Campo Grande News.