ONG transforma estacionamento em abrigo à noite para pessoas sem-teto

Voluntários preparando as camas Foto: Reprodução / Instagram

Sabe aquelas ideias que a gente pergunta ‘como não pensaram nisso antes”? Um homem chamado Norman McGillivray, conseguiu transformar um estacionamento coberto em abrigo para moradores em situação de rua dormirem à noite, horário em que o espaço fica vazio.

Norman, fundador da ONG Beddown, teve a ideia enquanto caminhava por um estacionamento vazio e procurou um dos maiores operadores de estacionamento de Brisbane, em Queensland, na Austrália – o Secure Parking – para pedir um teste de duas semanas… e ele concordou.

Depois de montar as camas com edredons para 41 os desabrigados a ONG de Norman ainda levou um espaço para banho, roupas novas, médicos, enfermeiros, dentistas e cabeleireiros para atender as pessoas.

O grupo de voluntários trabalhou proporcionou a criação de um ambiente seguro para os sem-teto terem uma boa noite de descanso. Ideia que pode ser copiada em qualquer parte do mundo.

Emoção

“Sendo capaz de dormir a noite toda e longe das drogas, fico mais claro durante o dia e não uso drogas há 8 dias”, contou um dos beneficiados.

“É a primeira vez que sonho há anos”, disse outro.

“Eu não tenho que me preocupar com minhas costas aqui”, afirmou outro.

O teste

O projeto piloto foi há 3 semanas.

41 convidados usaram o Beddown durante a duração do piloto.

77% deles eram do sexo masculino e 23% eram do sexo feminino.

Os hóspedes classificaram o sono como 4.5 em 5 e as camas 4.5 em 5 em média.

100% dos hóspedes disseram que se sentiram seguros durante a estadia.

A pessoa mais jovem que tentou acessar Beddown tinha apenas 15 anos de idade.

Próximos passos

A instituição de caridade pretende, com autorização dos proprietários, ocupar lugar usados apenas durante o dia e transformá-los em abrigos para os desabrigados à noite.

Muitos sem-teto sofrem de privação do sono por causa de suas condições de vida, e isso pode levar a outros problemas, como depressão, diabetes, hipertensão, obesidade, perda de memória, também pode prejudicar a função cognitiva e levar ao uso de álcool ou drogas.

Outro problema é o risco constante de serem atacados, roubados e perderem as poucas coisas que têm.

“A privação do sono é um grande problema para os desabrigados. Por estarem agora em lugar que oferece abrigo e é seguro e é confortável, acreditamos que terá um grande impacto sobre quem usa o Beddown ”- escreveram os criadores do Beddown no perfil no Instagram.

O piloto foi um sucesso e a ONG quer mais.

“Trabalharemos com nossos outros parceiros para fornecer soluções de longo prazo para fazer a transição de nossos hóspedes para acomodações, [dar] educação e oportunidades de emprego e, finalmente, nos fecharmos aos negócios (esta é a visão) ”- afirmou a ONG no Instagram.