ONG's ONG's de proteção animal se unem para arrecadar donativos e sobreviver Entidades buscam ração e medicamentos para manter animais resgatados

As ONG’s (Organizações Não-Governamentais) de proteção animal de Campo Grande se reúnem para arrecadar donativos neste sábado (15). A 5ª Ação Conjunta será realizada na Orla Morena, 2124. Os voluntários estarão no local das 9h às 16h.

Com a crise financeira mundial as entidades têm enfrentado dificuldades maiores para se manterem. Sobrevivendo de doações, a queda na arrecadação foi de até 70% em algumas ONG’s. Os repasses diminuíram e a proteção animal tem optado por se unir para conseguir dar continuidade aos trabalhos de resgates na Capital.

No ponto de arrecadação serão recolhidos ração para cães e gatos. Além de alimentos comuns, são esperadas as de linhas especiais para os animais que fazem tratamento renal, gastrointestinal e idosos.

Fora a comida a população também pode levar medicamentos de uso pet. As protetoras de animais estarão recebendo produtos que estejam abertos e já foram usados. Ração e remédios que estão sem utilização podem servir para algum bichinho de rua resgatado que está em tratamento, aguardando um lar.

Esta é uma oportunidade para as pessoas ajudarem de alguma forma a causa animal, com pequenos gestos. O movimento que ganhou força na última semana após a morte de uma vira-lata em um supermercado, no interior de São Paulo, pode sensibilizar os campo-grandenses a partirem para a prática.

“Casos com a cachorrinha vítima de maus-tratos que comoveu o país acontecem todos os dias em Campo Grande. Nós resgatamos animais em situações deploráveis para dar uma dignidade a eles e buscar uma família. As pessoas precisam se conscientizar sobre esta realidade que está mais perto do que imaginam e ajudar para que possamos dar uma segunda chance aos demais que precisam”, afirma a presidente da ONG Cão Feliz, Kelly Macedo.

Além da Cão Feliz, todos os donativos arrecadados serão divididos também com o Abrigo dos Bichos, Fiel Amigo, Amicats e BRjão.