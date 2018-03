Ônibus da Caravana de Lula no Sul do país é atingido por tiros Veículo estava na estrada entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná. Ninguém ficou ferido

Um ônibus que integrava a Caravana #LulaPelo Sul foi atingidos por três tiros no caminho entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná, na tarde desta terça-feira.

De acordo com mensagens postadas no Twitter e no Facebook oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Polícia Militar foi contactada por seguranças que faziam a escolta da caravana e será feita perícia nas marcas de tiro. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações postadas pelo ex-presidente, o ônibus atingido transportava jornalistas brasileiros e estrangeiros.

Pelo Twitter, o ex-presidente Lula reclamou do ocorrido. "A nossa caravana está sendo perseguida por grupos fascistas. Já atiraram ovos, pedras. Hoje deram até um tiro no ônibus", tuitou.

"Se eles acham que fazendo isso vão nos assutar, estão enganados. Vai nos motivar. Não podemos permitir que depois donazismo esses grupos fascistas possam fazer o que quiser", continuou.A viagem de Lula pelo Sul do país tem sido marcada por protesto de grupos contrários ao petista. No início da semana, em Foz do Iguaçu, no Paraná, a PM teve que usar bombas de gás e spray de pimenta para conter avanço de manifestantes contra Lula.

Em Francisco Beltrão, no Sudoeste paranaense, manifestantes tentarão impedir o acesso da caravana ao aeroporto, ao estacionar um caminhão na via que dava acesso ao local. Um juiz da cidade precisou ser chamado para negociar a passagem do ex-presidente, que conseguiu embarcar para Foz do Iguaçu.

Dias antes, em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, a caravana foi alvo de pedras e ovos na estrada e no palanque.