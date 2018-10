Agricultura familiar Ônibus do projeto Saladão vai funcionar na quarta e quinta-feira esta semana

Em razão do feriado do Dia de Finados, que acontece na próxima sexta-feira (2 de novembro), o Projeto Saladão, que visa propiciar fomento à horticultura e fortalecimento da agricultura familiar, vai acontecer na quarta e quinta-feira.

Na sua terceira semana de realização, o ‘Saladão’ foi criado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc).

De acordo com o cronograma, nesta quarta-feira (31.10) o ônibus estará estacionado na Rua Alexandre Farah (ao lado do Santuário Perpétuo Socorro) e na quinta-feira (01.11), a população poderá adquirir os produtos de horticultura na Rua Abdala Roderbourg (em frente da Secretaria Municipal de Educação) Vila Margarida.O ônibus ficará estacionado nesses locais das 6h às 18h.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, secretário Abrahão Malulei Neto lembra que o ‘Saladão’ visa, principalmente, levar qualidade de vida e saúde às pessoas através de alimentos saudáveis.

“Os itens oferecidos durante o projeto Saladão são produtos frescos que vão direto da produção para a mesa do consumidor. Essas frutas, verduras e legumes são colhidos no próprio dia das vendas, saindo direto do campo para o ônibus e, dali, para a mesa do consumidor”, destaca o titular da Sedesc.

Serviço:

Ônibus do Projeto Saladão

Quarta-feira (31.10): Rua Alexandre Farah (ao lado do Santuário Perpétuo Socorro)

Quinta-feira (01.11): Rua Abdala Roderbourg (em frente da Secretaria Municipal de Educação) Vila Margarida

Horário: das 6h às 18h