Auditores fiscais Onze mil concorrem a dez vagas para auditores fiscais Prefeitura precisa de 40 profissionais para melhorar arrecadação

O concurso para auditores fiscais é uma das apostas do município para melhorar as fiscalizações quanto ao pagamento do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), em Campo Grande. No entanto, a prova, cuja etapa objetiva será realizada no próximo dia 23 de junho, prevê o preenchimento de apenas dez vagas. Onze mil candidatos estão inscritos para disputar os cargos.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, o município precisaria de pelo menos 40 contratações para recompor a equipe. “Hoje, dois terços do meu quadro de auditores estão em idade para aposentar. A maioria no abono de permanência. Então, uma renovação seria muito salutar”, afirmou. A concorrência não prevê composição de cadastro reserva.

Desde a década de 1990 que a prefeitura não contrata novos auditores. Em 2012, último ano da gestão de Nelsinho Trad Filho na prefeitura, concurso para área chegou a ser autorizado, mas o edital não foi lançado.

Aberto em março deste ano, a nova concorrência para provimento do cargo de auditor fiscal da receita municipal prevê 10 vagas, com salário de R$ 9.833,53 para jornada de 40 horas semanais. Para concorrer a uma das vagas, que garante reserva para pessoa com deficiência (PcD), negros e índios, é exigida a Graduação de Nível Superior, em qualquer área de conhecimento.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período. São quatro etapas de concorrência: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova de títulos, de caráter classificatório; investigação social, de caráter eliminatório; e curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.