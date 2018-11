Operação Operação da polícia termina com prisão de agiotas, adolescente e mais 11 pessoas Menor de 15 anos foi apreendido por tráfico de drogas

Operação Praeventus, da Polícia Civil (PC), resultou com 11 pessoas presas, ontem (23), em Rio Brilhante. A grande maioria dos presos são envolvidos com tráfico de drogas.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, a ação tinha por finalidade prender criminosos envolvidos com facção criminosa e desarticular um possível plano de execução de policiais. A operação contou com cerca de 60 agentes da polícia civil e militar de Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Maracaju e Dourados.

Na operação, um homem de 41 anos e a esposa de 40 foram presos por porte ilegal de armas, uma espingarda e uma pistola cal. 22, e com contratos de agiotagem. Além das armas foram apreendidos mais de R$ 30 mil em espécie, R$ 57,3 mil em cheques, R$ 13,1 em notas promissórias e dois carro.

Também foram presos, por tráfico de drogas, um outro casal, um comerciante e dois jovens, de 20 e 22 anos, pelo mesmo motivo e associação ao tráfico, além de um homem, de 25, com 238g de cocaína, que teve o carro apreendido. Um adolescente de 15 anos foi detido por tráfico.

Um homem de 40 anos foi preso com uma réplica de pistola e munições e outro comerciante, de 28 anos, autuado pelo porte ilegal de um revólver cal. 38 e contrabando de cigarros do Paraguai.

Dois mandados de prisão foram cumpridos e munições de cal. 22, cal. 32 e 7,62 também foram apreendidas pelos policiais, além de porções de maconha e 400g de pasta base de cocaína.

Todos os presos foram ouvidos durante o dia e devem passar por audiência de custódia na próxima segunda-feira (26).