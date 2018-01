Placebo Operação desarticula quadrilha que lavava dinheiro do tráfico vendendo falsa pílula do câncer "Vinte e sete automóveis de luxo como Corvette, Jaguar e Mercedes, no valor de milhões de reais, foi apreendida. Dezesseis passaportes foram retidos, trinta e três contas bancárias foram bloqueadas e uma pessoa foi presa em flagrante. Além disso, 130 fras

Polícia Civil do Rio Grande do Sul apreendeu 130 frascos contendo 90 cápsulas de fosfoetalonamina falsa em esquema de lavagem de dinheiro Foto: Divulgação

A esperança de cura para pacientes com câncer foi utilizada para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por uma quadrilha do Rio Grande do Sul. A quadrilha comercializava a polêmica “pílula do câncer”, a fosfoetanolamina, por vendas na internet a partir de Miami, nos Estados Unidos. As cápsulas, porém, sequer continham a fosfoetanolamina na composição, informou o delegado Marcio Zachello, da Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro (DRLD). No Brasil, a venda da fosfoetanolamina é proibida por falta de eficácia comprovada, mas usuários podem importá-la como suplemento alimentar.

A descoberta da Polícia Civil é resultado da Operação Placebo, deflagrada na última quinta. A operação investiga o tráfico de drogas em Porto Alegre e na região metropolitana. A polícia também investiga a lavagem de dinheiro a partir da revenda de carros de luxo, mercado de pedras preciosas, empresas offshorenos Estados Unidos e no Uruguai e também do comércio de fosfoetanolamina falsa. Uma coleção de vinte e sete automóveis de luxo como Corvette, Jaguar e Mercedes, no valor de milhões de reais, foi apreendida. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Canoas. Dezesseis passaportes foram retidos, trinta e três contas bancárias foram bloqueadas e uma pessoa foi presa em flagrante, mas foi solta após pagar fiança de 50.000 reais. Além disso, 130 frascos contendo 90 cápsulas de fosfoetanolamina falsa foram encontrados.

“A investigação iniciou há quatro meses com foco na lavagem de dinheiro do tráfico. Porém, enquanto desenvolvíamos a investigação, descobrimos que um dos investigados comercializava a fosfoetanolamina”, contou Zachello. Enquanto a polícia investigava, a RBS TV, de Porto Alegre, descobriu o esquema da fosfoetanolamina e enviou cápsulas para a Universidade de Campinas (Unicamp), que concluiu que as pílulas não continham a substância prometida.

“A gente entendeu a necessidade de acelerar a ação porque depois de divulgarem a reportagem, eles [investigados] saberiam que teriam alguma ação e poderiam sumir com provas e ocultar bens”, explicou o delegado sobre a ação da última quinta.

A ação também teve apoio do Ministério Público. Em nota do órgão, o promotor Marcelo Tubino chama de “repugnante” o comércio das pílulas sem o princípio ativo prejudicando ainda mais “consumidores em prováveis condições de vulnerabilidade”.