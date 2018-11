Operação Operação em duas avenidas da Capital flagra 81 motoristas em alta velocidade Em um dos casos, condutor estava acima de 100 km/ e pode ter CNH suspensa

Blitze realizada pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (Bptran) em duas avenidas de Campo Grande terminou com 81 motoristas flagrados dirigindo em alta velocidade. Operação Radar foi realizada neste sábado (24).

De acordo com o comandante do Bptran, tenente-coronel Franco Alan, foram usados radares móveis para realizar a fiscalização nas avenidas Consul Assaf Trad, próximo ao shopping Bosque dos Ipês, e na Thirson de Almeida com a rua do Piano, no Aero Rancho.

Na Consul Assaf Trad, o limite de velocidade é de 50 km/h, mas foram flagrados motoristas trafegando a 102 km/h e 99 km/h. Além disso, outros 39 estavam acima do limite permitido.

“Em ambos os casos, excederam em 50% a máxima, ou seja, a CNH será suspensa”, disse o comandante, sobre os condutores que estavam acima de 100 km/h. Ele também explicou que, nestes casos, a infração é considerada gravíssima e a multa é de R$ 880,41.

Já na avenida Thirson de Almeira foram flagrados 40 motoristas em alta velocidade.

Conforme o tenente-coronel, a operação é realizada para coibir o excesso de velocidade, que é o principal fator nos acidentes com mortes.

Ao final da operação, foram registrados boletins de ocorrência e, segundo o comandante, as imagens capturadas pelos radares poderão ser convertidas em notificações.

“A notificação irá para o proprietário do veículo, que poderá informar o motorista, caso não tenha sido ele o condutor”, explicou o tenente-coronel.