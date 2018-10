Piracema Operação Finados começa amanhã e pesca fecha no dia 1º nos rios da União

Na quinta-feira (01) tem início a Piracema nos rios da União (Aporé, Paraná e Paranaíba). O período denominado de “defeso” nestes seguirá até o dia 28 de fevereiro, de acordo com Instrução Normativa do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Nos rios de domínio do Estado (bacia do rio Paraná) a Piracema tem início no dia 05 de novembro, sob determinação do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Na bacia do rio Paraguai o período de defeso também se inicia no dia 5 de novembro. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar Ambiental em nota à imprensa na tarde desta terça-feira (30).

Já a operação de “Finados” dentro da Pré Piracema tem início nesta quarta-feira (31).

Em oito subunidades responsáveis pela fiscalização nos rios Paraná, Aporé e Paranaíba a fiscalização será intensificada, a partir da quarta-feira (31), conforme determinação do comando da PMA.

As ações ocorrerão com foco em prevenção e repressão da pesca predatória.

Nas Subunidades de Cassilândia e Aparecida do Taboado (MS) a fiscalização nos rios Paraíba e Aporé, com abrangência ainda a trecho do Rio Paraná também contarão com fiscalização intensificada.

Nas Subunidades de Três Lagoas, Bataguassu, Batayporã, Naviraí, Porto Primavera, do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, Naviraí e Mundo Novo (leito do Rio Paraná) a fiscalização será intensificada a partir da quinta-feira (1).

Operação

A Operação “Dia de Finados” da PMA, assim denominada por conta do feriado do dia 02 (Finados) tem início na quarta-feira (31) e segue até o dia 05 de novembro. A ação envolverá 364 policiais.

Ainda conforme divulgado pelo órgão, é comum ocorrer a elevação do número de turistas e da própria população do Estado nos rios praticando pesca, especialmente em feriados prolongados, o que é mais notável no feriado de finados por ser o último fim de semana e feriado com a pesca aberta e também pelo fato dos cardumes já começaram a se formar para a piracema e a captura ser mais fácil.

Durante esta operação, atenção especial também será coibido o crime de tráfico de animais silvestres, em virtude deste período ser crítico no que se refere ao tráfico de papagaios.

De acordo com a PMA, o papagaio é a espécie mais traficada fo Estado e a concentração deste crime ambiental é maior nos municípios de Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina e Brasilândia, além de Naviraí e Mundo Novo.

Apreensões de papagaios

Neste ano já foram apreendidos 141 papagaios no Estado. As Subunidades da PMA que cobrem estas áreas estarão monitorando o movimento dos traficantes.

O foco é evitar que as aves sejam retiradas e reprimir o crime.

Outros crimes ambientais

Outros crimes ambientais serão combatidos e prevenidos durante a operação, tais como: desmatamento e carvoarias irregulares, com visitas às propriedades rurais, transporte ilegal de produtos perigosos, além de combate a todos os crimes contra a fauna e flora.

Dados de 2017

Durante a operação Dia de Finados de 2017 14 pessoas foram autuadas por pesca, sendo oito presas por pesca ilegal e seis autuadas administrativamente por pesca sem a licença.

Foram apreendidos 157 kg de pescado, além de oito barcos e seis motores de popa, além de cinco tarrafas, quatro redes de pesca, 187 anzóis de galho (petrechos ilegais) e ainda 12 caniços e três molinetes.

As multas aplicadas por pesca ilegal somaram R$ 15.640,00.