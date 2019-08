Operação Fronteira Operação Fronteira Segura prende três adultos e apreende menor por tráfico no MS

A Polícia Civil participou nesta quinta-feira (29), em conjunto com diversas forças policiais do Mato Grosso do Sul, da operação “Fronteira Segura Pantanal”, que englobou diversos municípios da região do pantanal sul mato-grossense.

Por intermédio da Delegacia de Polícia de Anastácio foi possível efetuar a prisão de três adultos (com idade de 18, 23 e 24 anos) e apreender um menor, de 14 anos, por tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores, sendo que são duas duplas de irmãos.

Eles foram presos no bairro Cristo Rei, em Anastácio, e atuavam em diversos pontos da cidade. Apesar da pouca quantidade de maconha apreendida, comprovou-se por testemunhas e outros subsídios o tráfico e a associação para o tráfico.