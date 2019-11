Seguranças nas estradas Operação Proclamação da República começa nas estradas federais de MS

Operação nas estradas federais de MS terá reforço na fiscalização Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Proclamação da República às 0 hora desta quinta-feira, dia 14 de novembro, que vai até às 23h59 do próximo domingo (17).

Durante os quatro dias de Operação, a PRF tem como objetivo incrementar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução dos acidentes de trânsito, bem como, aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul .

Para reduzir o número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal irá priorizar ações preventivas para reduzir os abusos cometidos na rodovia, especialmente, quando se fala em álcool e direção, nas ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança, além do uso de cinto e dispositivos de segurança para crianças (cadeirinhas).

O policiamento nas rodovias federais do estado terá reforço de policiais do setor administrativo, que irão intensificar a fiscalização em locais e horários de maior fluxo e incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com estatísticas do órgão, a fim de garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez do trânsito.