Operação Operação termina com empresas autuadas por irregularidades no comércio de armas

O Exército Brasileiro, através da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), realizou de 16 a 19 de outubro, a sétima edição da Operação Alta Pressão. O evento ocorreu, simultaneamente, nas doze Regiões Militares, abrangendo todo o território nacional e destina-se a intensificar a fiscalização do comércio de armas de fogo e munições por pessoa jurídica..

As Organizações Militares que compõem o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados da 9ª Região Militar (SisFPC/9) em Mato Grosso do Sul empregaram 12 equipes, compostas por 49 militares próprios, e apoiados por mais de 14 integrantes dos Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP) e de Agências Governamentais.

Durante a operação, foram realizadas 65 fiscalizações, em 41 municípios, percorrendo cerca de 16.000 km.

As fiscalizações resultaram na apreensão de 690 munições de diversos calibres, 100g de pólvora branca, estojos de munição e na autuação de 5 empresas, por não estarem atendendo a legislação vigente.

As atividades de fiscalização, realizadas ao longo do ano, visam a promover a adequação e a correção das empresas registradas, quanto ao trato dos Produtos Controlados pelo Exército (PCE), coibindo os possíveis desvios para utilização em atividades ilícitas e colaborando, decisivamente, com o incremento da percepção da segurança pública.