Operação Operação vai destruir cerca de 16 mil armas no Rio de Janeiro

Cerca de 16 mil armas apreendidas serão destruídas nesta sexta-feira (26) durante a Operação Rolo Compressor III, conduzida pelo Exército Brasileiro. Há três anos a iniciativa se repete com o objetivo de conscientizar os cidadãos brasileiros sobre a violência armada.

Apreensões de armas feitas na operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil no Complexo da Maré

Exército destrói armas apreendidas no Rio de Janeiro (Arquivo/Fernando Frazão/Agencia Brasil)

O material será destruído no período da manhã, no Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento, em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Esses armamentos apreendidos foram considerados inúteis para a continuidade de processos judiciais a que estavam relacionados. Por isto, receberam a ordem de destruição por magistrados. As armas nessa situação são encaminhadas à destruição ou à doação a órgãos de segurança pública e às Forças Armadas.