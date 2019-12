Polícia Operação Vila Brasil: Gaeco cumpre mandados para investigar peculato e fraude em MS Ao todo serão cumpridos nove mandados em cidades do interior

Viatura foi vista na casa de chefe do gabinete

Na manhã desta quarta-feira (11), equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) cumprem mandados de busca e apreensão em duas cidades no interior do Estado.

São cumpridos ao todo nove mandados em Fátima do Sul e Vicentina, municípios que ficam a aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande. A princípio a informação apurada pelo Jornal Midiamax é que viaturas teriam sido vistas na casa do chefe de gabinete e também em uma construtora.

Os crimes investigados seriam peculato, fraude à licitação, associação criminosa e falsidade ideológica. O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) não deu mais detalhes sobre a operação ou os alvos da ação, denominada Operação Vila Brasil. As investigações foram feitas entre Gaeco e Promotoria de Defesa do Patrimônio de Fátima do Sul.