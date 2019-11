Operação Vindicta Operação Vindicta contra o PCC cumpre mandados em Mato Grosso do Sul Dois membros do PCC foram presos durante a operação

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Vindicta contra a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e cumpre mandados em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. Dois integrantes da facção foram presos.

Foram presos durante a operação Vitor Otaciano, conhecido como ‘V.T’ e Breno Gomes conhecido como ‘Charada’. Eles recebiam ordens de faccionados de dentro de presídios no Estado e tinham planos para execução de ao menos três pessoas. Foram cumpridos seis mandados, sendo dois de prisão e cinco de busca e apreensão.

Segundo as investigações feitas pela polícia o grupo comandava a distribuição de drogas e os tribunais do crime feitos pela facção criminosa. Durante a operação foram apreendidos crack, maconha e dinheiro da comercialização dos entorpecentes. Na primeira fase da operação outras duas pessoas já haviam sido presas, além da apreensão de um adolescente, que teria ligações com o PCC.