Operação Operação Visão de Água prende 22 pessoas no Rio e em Barra do Piraí

Agentes da 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí, e integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram hoje (7), a Operação Visão de Águia para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra traficantes de drogas que atuam na capital e nesta cidade do sul fluminense.



Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio de Janeiro, 22 pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos. Alguns mandados expedidos eram contra criminosos que já cumprem pena por outros crimes.

Na operação, foram também apreendidos telefones celulares e cadernos com anotações dos criminosos.

De acordo com a Sepol, a investigação durou cerca de um ano e, nesse período, foram identificados não só os responsáveis locais pelo tráfico de drogas nas comunidades, mas também aqueles que organizam e determinam, de dentro das prisões, ações da associação criminosa. Todos foram denunciados por tráfico de drogas, posse de armas e munições de uso restrito e associação para o tráfico.