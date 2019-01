Operário Operário acerta patrocínio de R$ 150 mil com empresa estatal

O Operário vai receber R$ 150 mil da estatal MS Gás como patrocínio esportivo para a temporada 2019.

O fomento foi publicado na edição desta sexta-fera (25) do Diário Oficial do Estado. O contrato do clube com a distribuidora de gás natural é válido por 12 meses e foi assinado na última terça-feira (22).

O Galo venceu o Corumbaense (2 x 0) e perdeu para o Águia Negra (0 x 3), nas duas primeiras rodadas do Campeonato Estadual, já com a marca da MS Gás nas costas da camisa.

Segundo o site oficial do Operário, o clube também é patrocinado por uma indústria de bebidas e mantém parcerias com redes de academias de musculação, drogarias e faculdades. Uma empresa de turismo e um consultório dentista ainda apoiam a equipe.

Além do Estadual, o Operário disputa Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro Série D este ano.