Operário Operário arranca empate do Sete de Setembro e assume vice-liderança Galo sai na frente, toma a virada, mas garante a igualdade no placar no estádio Chavinha, em Itaporã

Por: Gabriel Neris 20/02/2019 às 17:23 Comentar Compartilhar

O Operário arrancou um empate de 2 a 2 do Sete de Setembro na tarde desta quarta-feira (20) em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Estadual de futebol. O resultado coloca o Galo na 2ª colocação, atrás apenas do Águia Negra. A partida foi realizada no estádio Chavinha, em Itaporã, a 227 km de Campo Grande. A partida foi realizada no estádio Chavinha, em Itaporã, a 227 km de Campo Grande. O Galo abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo com o zagueiro Centeno de cabeça. O time douradense empatou com Otacílio Neto, aos 41 minutos. Aos 17 da etapa final, Mohamed virou para o Sete. O Operário voltou a empatar o jogo aos 25 com Centeno. O estádio Itaporã recebeu nesta tarde 182 torcedores pagantes e 15 não pagantes, com renda de R$ 1.805. O resultado coloca o Operário na segunda posição nos critérios de desempate. O Galo e o Corumbaense empatam no número de vitórias (4), saldo de gols (6) e gols marcados (12). O time da Capital fica a frente pelo número menor de derrotas, apenas 1 contra 2 do Carijó. A bola ainda vai rolar nesta noite no estádio Morenão, em Campo Grande, em jogo atrasado pela 3ª rodada. O Novo recebe o Operário de Dourados, às 19h30, em briga direta contra o rebaixamento. Com estes dois jogos desta quarta-feira resta apenas o jogo entre Urso x Operário também da 3ª rodada para que todos os clubes tenham o mesmo número de jogos. A partida está marcada para 13 de março na Toca do Urso, em Mundo Novo. A classificação momentânea do Estadual é a seguinte 1º Águia Negra – 16 pontos

2º Operário – 13

3º Corumbaense – 13

4º Comercial – 12

5º Aquidauanense – 11

6º Costa Rica – 10

7º Sete de Setembro – 10

8º Serc – 8

9º União – 7

10º Urso – 6

11º Operário de Dourados – 2

12º Novo – 1