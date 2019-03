Operário Operário vence o Urso e dá sobrevida a Novo e ABC Com o triunfo, o Operário sobe para a vice-liderança

O Operário venceu o Urso por 3 a 1 na manhã desta quinta-feira (14), na Toca do Urso, em Mundo Novo, em jogo adiado válido pela terceira rodada do Campeonato Estadual.

Os gols do Galo foram marcados por Bruno Centeno, Thiago Miracema e Emerson Santos. O Urso diminuiu com Renan.

Com o triunfo, o Operário sobe para a vice-liderança da primeira fase, com 21 pontos. A equipe alvinegra pode assumir a ponta do campeonato na última rodada, quando encara o União/ABC, caso o Águia Negra - líder com 23 pontos - tropece.

A vitória operariana ainda deu sobrevida a ABC e Novo, que lutam contra o rebaixamento. Um triunfo do clube de Mundo Novo sacramentaria matematicamente a queda da dupla de Campo Grande.

O Urso segue na oitava posição, com 10 pontos. A equipe chega à rodada final para enfrentar o Costa Rica, fora de casa, e deve se manter na Série A e garantir vaga nas quartas de final caso vença. Os mundonovenses só caem mesmo com vitória se a Serc - nona colocada com os mesmos 10 pontos - superar o Novo e tirar a diferença no saldo, que hoje é de três gols.

Urso e Operário jogariam na tarde de quarta-feira (13), mas o gramado encharcado pela forte chuva que atingiu a cidade no extremo sul do Estado fez a partida ser interrompida aos 6 minutos e 30 segundos do primeiro tempo.

CLASSIFICAÇÃO

1º Águia Negra - 23 pts

2º Operário - 21 pts

3º Sete - 19 pts

4º Corumbaense - 17 pts

5º Comercial - 16 pts (saldo de 1)

6º Costa Rica - 16 pts (saldo de 0)

7º Aquidauanense - 15 pts

8º Urso - 10 pts (saldo de -3)

9º Serc - 10 pts (saldo de -6)

10º União/ABC - 8 pts

11º Novo - 7 pts

12º Operário-DD - 3 pts