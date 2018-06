Seleção Brasileira Orgãos públicos liberam servidores na manhã da sexta-feira para assistir o jogo "Os servidores que não trabalham com serviços essenciais serão liberados manhã do dia 22 de junho"

Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (22), o Brasil entra em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo, em jogo contra a Costa Rica. Para não impedir os servidores de acompanharem a disputa, vários órgãos públicos irão funcionar apenas à tarde.

Confira a seguir como os jogos afetaram os horários dos diferentes órgãos públicos do Estado e de Campo Grande, lembrando que todos os horários informados são os horários locais dos jogos:

Governo do Estado: Os servidores que não trabalham com serviços essenciais serão liberados manhã do dia 22 de junho, trabalhando das 13h às 17h30.

Prefeitura de Campo Grande: Os servidores municipais da capital, que também não atuem em serviços essenciais, irão entrar no expediente às 13h. Entretanto, as horas não trabalhadas deverão ser objeto de compensação, sob pena de desconto na remuneração.

Legislativo

Câmara Municipal: Segundo a assessoria de comunicação da Câmara de Campo Grande, não houve e não haverá redução de expediente para os servidores da Casa nos dias de jogos do Brasil.

Assembleia Legislativa: Conforme ato da Mesa Diretora, em dias em que os jogos ocorrerem pela manhã, haverá expediente das 13h às 18h.

Justiça

Tribunal de Justiça: Como a Justiça Estadual atua com expediente apenas de tarde, não haverá alterações no horário de serviços;

Ministério Público Estadual: No dia 22, o órgão terá expediente das 12h às 18h;

Defensoria Pública: A DPGE irá atender das 12h às 18h nesta sexta-feira;

Tribunal de Contas do Estado: Com os jogos se iniciam às 8h, o Tribunal instituiu.

Fonte: *por Joaquim Padilha