Os exames que os homens devem fazer antes dos 40 Cuidar da saúde deve ser uma preocupação em qualquer idade, mas é a partir dos 40 que todo cuidados é pouco

No que diz respeito à saúde, é certo e sabido que mais vale prevenir do que remediar e é com o avançar da idade que essa preocupação passa a fazer ainda mais sentido.

De acordo com a revista norte-americana "Men’s Health", é antes dos 40 que os homens devem procurar fazer exames de colesterol, percebendo se os níveis estão dentro do considerado normal ou se, caso contrário, estão colocando a saúde cardiovascular em risco. E por falar em saúde do coração, também os exames de tensão arterial devem passar a fazer parte da rotina médica, assim como os testes que medem os níveis de açúcar no sangue e, por consequência, o risco de diabetes tipo 2.