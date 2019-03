Guarda Municipal Otávio Trad cobra agilidade em concurso público para Guarda Municipal e volta a defender atuação da

Na sessão ordinária desta terça-feira (26), o vereador Otávio Trad (PTB), membro da Comissão Permanente de Segurança da Guarda Municipal se pronunciou em Plenário acerca do relatório de atividades da Guarda Municipal enviado ao Legislativo Municipal pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social.

O relatório demonstra índices de atuação da Guarda Municipal, como, por exemplo, o número de guardas municipais que hoje contam com treinamento para uso de arma letal. Conforme documento, entre os dias três e sete de dezembro de 2018 um convênio entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul proporcionou treinamento de 140 guardas, todos os equipamentos foram fornecidos pela Polícia Federal.

“A parceria entre a Guarda Municipal e a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal tem gerado saldos positivos para Campo Grande, os números não mentem. A Polícia federal doou nove veículos avaliados em R$ 241.673,41, a Polícia Rodoviária Federal doou dois veículos avaliados em R$ 130 mil, totalmente equipados para utilização da nossa Guarda, que tem feito um ótimo trabalho”.

Atualmente, de acordo com relatório, a Guarda Municipal está presente em 97 escolas municipais, 102 Emeis, 104 unidades de saúde e 161 prédios públicos, totalizando 464 efetivos nos prédios públicos do total de 1150. Todos os demais estão nas ruas fazendo segurança da população. Porém, para o vereador Otávio Trad, é preciso ampliar o efetivo da Guarda Municipal para que o trabalho de segurança seja ampliado. “O secretário Valério Azambuja solicitou ao prefeito autorização para realização de concurso público para atender a deficiência que temos de quantitativo na Guarda Municipal e prefeito autorizou, por isso, a partir de hoje inicio uma saga para que todos nós vereadores, principalmente, aqueles que vêem a Guarda como fundamental para combater a violência em nossa Capital, possamos nos debruçar sobre esta questão para que o concurso seja realizado o mais rápido possível”.

Otávio também destacou a importância da Câmara em atuar no combate à violência na Capital para fornecer a Guarda Municipal todas as condições necessárias para desenvolver seu trabalho. “A Guarda já demonstrou a seriedade em seu trabalho, por isso peço ao prefeito Marquinhos Trad que realize este concurso público o mais rápido possível, pois o aumento do efetivo da Guarda vai fazer a diferença no combate à violência”.

Ao encerrar seu pronunciamento, o vereador voltou a defender a alteração da nomenclatura da Guarda Municipal para Polícia Municipal. “A Guarda Municipal de Campo Grande é hoje uma das guardas mais bem preparadas, é desperdício que a lei que muda nomenclatura não tenha validade. É uma divergência tão pequena no meio de tanta violência que todas as capitais brasileiras encaram que, às vezes, ficamos sem entender determinadas situações”.