Guarda Municipal Otávio Trad pede reforço da Guarda Municipal com intensificação de rondas na Avenida das Bandeiras

Na sessão ordinária desta quinta-feira (28), o vereador Otávio Trad (PTB) leu em Plenário algumas indicações encaminhadas por ele ao Executivo Municipal.

Entre os pedidos, constam patrolamento e cascalhamento na Avenida Joana D'Arc no bairro Pioneiros, na Rua Erine Calelps de Almeida, bairro Alto da Boa Vista, na Rua Pedro Gomes no bairro Vila São Jorge da Lagoa, na Rua Abrolhos no bairro Mata do Segredo e na Rua Marechal Câmara no Jardim Seminário.

Otávio também pediu urgência à Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES) para que intensifique rondas da Guarda Municipal em toda extensão da Avenida das Bandeiras, o parlamentar recebeu muitas reclamações de comerciantes da avenida quanto à ocorrência de furtos e roubos.