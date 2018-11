Amor & Sexo Ousada, Globo exibe nu frontal explícito no Amor & Sexo e diz que Deus é mulher Mesmo diante das críticas e do suposto boicote, emissora segue com o formato da atração e não teve medo de ser feliz no programa desta terça-feira

A Globo surpreendeu, mais uma vez, o público do Amor & Sexo com vários nus frontais ao longo do programa desta terça-feira (20). Com direito a quatro pênis e vaginas expostos em uma espécie de “feira”, a emissora carioca resolveu ousar. E conseguiu. Mesmo diante das críticas e do suposto boicote pregado pelos eleitores de Jair Bolsonaro, a emissora seguiu com o formato da atração e não teve medo de ser feliz. Para completar, uma das convidadas ainda chegou a afrontar tais eleitores, ao afirmar que Deus é mulher. Na ocasião, em uma de suas falas, ela disparou: “Se meu comportamento sexual não faz mal, ele é ok. E do meu relacionamento com Deus cuido eu. Quando eu chegar lá, converso com ela, diretamente, e tá tudo bem”. Fernanda Lima então repetiu: “Com ela!”. A fala, é claro, dividiu opiniões nas redes sociais. Além disso, o programa ainda exibiu um beijo gay entre dois rapazes. Um deles, inclusive, estava pelado.