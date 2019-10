Dourados Outubro de 2019 pode ser o terceiro em 'quentura' e o mais seco em 40 anos

Dados da Embrapa Agropecuária do Oeste mostram que o mês de outubro de 2019 pode terminar entre os mais quentes e secos ao longo de 40 anos em Dourados.

A temperatura média do mês no ano é de 26ºC, dois graus acima do ‘normal’ para o município nesse período.

Segundo as estatísticas divulgadas pelo órgão, apenas 2014 – com 26,3ºC em média – e 2002, com 26,1ºC, superam os números atuais. Entre 2015 e 2018, por exemplo, os termômetros apontaram entre 24ºC e 24,7ºC.

Desde o início do mês o calor vem tomado conta do município. No dia 1º, a temperatura máxima chegou a 38,1ºC. Doze dias depois os termômetros atingiram 38,5ºC.

Nesse final de semana, sábado registrou 38ºC, já no domingo chegou ao patamar próximo, em 37,7ºC.

Secura

Além do calor, o tempo seco também tem deixado outubro de 2019 diferente dos outros anos. Até o momento apenas 31,8 milímetros de chuva foram registrados na cidade, segundo a Embrapa, o menor número em 40 anos.

A quantidade registrada até o momento é pouco mais de um quinto esperado para o mês, 147,1mm.