VÍDEO Pablo Vittar e Anita viram tema de escola brasileira e vídeo da matéria tem milhões de acessos "A apresentação vem dividindo opniões nas redes sociais"

Pabllo Vittar depois de ser apontado pelo Faustão como o melhor cantor do Brasil e por Luciano Huck como a melhor música de 2017, agora é matéria escolar estudada por estudantes da rede pública estadual de Minas Gerais.

Nas salas de aulas de História e Educação Artística do passado os educadores apresentavam aos alunos a História da Arte. Os destaques eram Michelangelo, Leonardo da Vinci, Beethoven, Vivaldi e Heitor Villa Lobos. Hoje Anitta e Pabllo Vittar são temas das aulas nas escolas brasileiras.

Assim aconteceu na Escola Estadual Ondina Pinto de Almeida. Os alunos estudaram a vida e a obra de Anitta e Pabllo Vittar para apresentarem uma coreografia repleta de sensualidade para toda a comunidade escolar. O vídeo que está repercutindo nas redes sociais já foi visto por mais de 10 milhões de pessoas e está dividindo opiniões. Veja o vídeo:

Os alunos da escola ficaram ensandecidos quando viram seu colega entrar travestido de Pabllo Vittar. Aos gritos de “arrasa viado”, “empoderada” e “gostosa” ele dançou e dublou o sucesso “Sua Cara” com um grupo de colegas que se tornaram seus bailarinos. A reação da platéia foi intensa com todos cantando toda a letra do sucesso radiofônico.

Conheça a letra da música que os estudantes apresentaram.

