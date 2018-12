Posto de saúde Paciente se irrita com atendimento em posto de saúde e agride funcionários Jovem ainda tentou arremessar uma cadeira nas funcionárias do local

Uma paciente, de 22 anos, foi parar na delegacia da Polícia Civil após agredir funcionários do Posto de Saúde Violetas, na tarde desta quarta-feira (12), em Três Lagoas.

A jovem teria se irritado por não receber atendimento pelo fato do material odontológico não estar esterilizado. Dessa forma, agrediu duas funcionárias com socos e chutes e ainda tentou arremessar uma cadeira contra elas. Também proferiu xingamentos. A mulher foi contida por outros pacientes.

A Polícia Militar foi acionada e registrou boletim de ocorrência. De acordo com os relatos, a jovem estava emocionalmente alterada e foi levada pelos policiais para a delegacia. A equipe de reportagem do JP News entrou em contato com a assessoria da prefeitura. Mas até o momento não houve retorno sobre o caso.