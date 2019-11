Polícia Padrasto esfaqueado no tórax por rapaz morre na Santa Casa da Capital Enteado tentava defender a mãe que estava sendo xingada pelo homem que estava bêbado

Moisés morreu quatro horas depois no hospital Foto: Arquivo

Morreu na Santa Casa de Campo Grande, nesta quinta-feira (21), Moisés Pereira Martins de 47 anos. Ele foi esfaqueado no tórax e no braço pelo enteado de 29 anos, no Jardim Aeroporto.

Moisés foi esfaqueado por volta das 3 horas da madrugada de quinta (21) e morreu quatro horas depois no hospital, por volta das 7 horas da manhã. Ele foi ferido no tórax e no braço pelo enteado que tentava defender a mãe das agressões da vítima que estava bêbada.

Em seguida ao crime, o rapaz fugiu. A esposa de 60 anos de Moisés estava junto dele quando os policiais foram chamados para atender a ocorrência e contou que o marido havia passado o dia bebendo e quando chegou em casa passou a xingá-la, sendo que ela foi até ao banheiro e na volta flagrou o filho esfaqueando a vítima, que foi ferida no tórax e no braço.