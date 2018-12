Belo Horizonte Pai acredita em milagre e agradece renascimento de filho após acidente com van escolar 'Fiquei com medo de ser trote', diz o pai da criança

O pai de uma das crianças, envolvidas em um acidente com uma van escolar após temporal em Belo Horizonte, não acreditou que o filho estava no veículo quando recebeu a ligação.

O músico Arthur Augusto Rezende, 37, estava em casa quando recebeu a notícia do acidente. No início, ele pensou que se tratava de uma brincadeira de mau gosto. “Fiquei com medo de ser trote. Ele (o filho) estava tão nervoso que nem conseguiu lembrar o telefone da mãe”, contou. Rezende saiu de casa desesperado e por causa do trânsito lento, ele pegou carona com um motoqueiro. “Foi um renascimento quando o vi”, desabafou.

A chuva que caiu nesta quinta-feira (6) em Belo Horizonte deixou rastro de destruição. O acidente aconteceu no bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiro, Sérgio Magalhães Júnior, as crianças foram retiradas do veículo por pessoas que passavam pelo local. “Quando chegamos, populares já haviam tirado algumas crianças”, informou. Acidente na Nossa Senhora do Carmo deixou motorista de van morto.

Outra vítima, a administradora Leila Regina, 44, precisou quebrar o vidro de trás do veículo para se salvar. “Foi um milagre de Deus, consegui sair sozinha sem nenhum arranhão”, disse.