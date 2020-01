LUTO Pai de Isis Valverde sofre infarto e morre durante trilha em MG O corpo de Rubens Valverde será velado na Apae de Aiuruoca

Foto: Reprodução

Neste domingo (12), morreu Rubens Valverde, pai da atriz Isis Valverde, após sofrer um infarto enquanto fazia uma trilha de moto. Segundo informações da Polícia Civil, ele andava de moto quando sofreu um mal súbito. Rubens chegou a ser socorrido por amigos, mas já chegou ao hospital em Baependi sem vida.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia', Rubens será velado na Apae de Aiuruoca, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (13) e o enterro está marcado para as 17h.

Isis já chegou em sua cidade natal para ficar com os seus familiares.