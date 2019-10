Painéis Literários Painéis Literários são expostos por alunos de Letras

O saguão do bloco B, do campus Tamandaré, foi palco, nessa quinta-feira (3), para a mostra de painéis literários expostos pelos acadêmicos do 2º semestre do curso de Letras da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Como uma forma de apresentar à comunidade acadêmica as escolas literárias, os alunos foram divididos em grupos e cada equipe ficou responsável por uma delas — “Realismo”, “Arcadismo”, “Naturalismo”, “Romantismo” e “Barroco”.

Contextos históricos, características dos movimentos e também os principais autores e produções literárias, foram pontos abordados pelos acadêmicos. Entre os alunos que participaram da atividade estavam Giulianna Cosme, Hebert Sartori e a Any Gabrielly da Silva. O trio pesquisou sobre o “Arcadismo” e ressaltou a importância de fazer com que as pessoas conheçam as escolas literárias. “É interessante que todos, independentemente da graduação, entendam um pouco sobre literatura e saibam as principais características que ela possui. No entanto, para nós futuros profissionais da área, foi uma oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos pelas pesquisas e estudos realizados”, declarou Giulianna.

A atividade fez parte da disciplina de “Teoria Literária ll”, ministrada pela docente Ângela Catonio. De acordo com a docente, a proposta da ação foi envolver os acadêmicos com o tema por meio das pesquisas que eles tiveram que realizar. “Esse trabalho veio complementar o conteúdo que eu abordei com os alunos em sala e aulas. Foi uma forma de eles adquirirem, ainda mais, conhecimento”, ressaltou Ângela.