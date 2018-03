PALC premia pela 8Âº vez Unimed da Capital do MS como a melhor da AmÃ©rica Latina

Excelência PALC premia pela 8º vez Unimed da Capital do MS como a melhor da América Latina 'PALC é o maior programa de acreditação do setor na América Latina'

O Laboratório da Unimed Campo Grande recebeu pelo oitavo ano consecutivo a certificação do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC) da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML). A importante certificação de qualidade garante aos beneficiários e médicos cooperados segurança nos resultados de exames.

“A certificação garante segurança para os pacientes desde a coleta até o processamento de informações”, afirma o Gerente de Recursos Próprios, Alan Carlos de Melo Arrais.

O Palc é o maior programa de acreditação do setor na América Latina, que adota a mesma filosofia e sistemática utilizada pelo College of American Pathologysts, o mais antigo e respeitado programa de acreditação de laboratórios clínicos do mundo. A norma é elaborada por integrantes da Comissão de Acreditação de Laboratórios Clínicos (CALC).

Outro ponto importante é que a SBPC/ML recebeu a acreditação ISQua (The Internacional Society for Quality in Health Care), a mais importante organização de âmbito mundial que promove a melhoria da qualidade e a segurança na prestação de serviços em saúde. O selo confere à SBPC/ML o título de entidade acreditadora em saúde reconhecida internacionalmente válida até 2021. “O laboratório tem uma sequência lógica que começa na identificação do paciente até a entrega do laudo. Tudo para evitar que aconteça alguma informação equivocada durante o processamento. O controle de qualidade é essencial no laboratório da Unimed Campo Grande”, ressalta Arrais.

Excelência

A certificação foi conquistada pelo Laboratório Unimed Campo Grande em 2010 e é mantida pelo oitavo ano consecutivo pelos auditores da SBPC, após reunião do Comitê de Avaliação de Laboratórios Clínicos. O selo comprova qualidade, controle, segurança nos resultados, e ainda assegura que a equipe esteja em constante atualização e seja qualificada.

O Laboratório Unimed Campo Grande está localizado em dois endereços: na Av. Mato Grosso, 4566 - anexo ao Hospital Unimed CG, com atendimento 24 horas; e na sede da Cooperativa – na rua Goiás, 695, com funcionamento das 6h às 16h, de segunda a sexta-feira. (Com assessoria).